Haberler Web TV Günün kahramanı! Haliç'te İntihar eden kızı kurtardı

Günün kahramanı! Haliç'te İntihar eden kızı kurtardı

11.07.2019 19:43

Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 21 yaşındaki Şirin B'yi arkasından atlayan genç kurtardı. Yusuf Muhsin K., "Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastım içeri girecektim. Biri geldi 'denize birisi atladı.' dedi. Bir abi suya atlıyordu. 'Abi sen atlama ben yüzme biliyorum ben atlayayım' dedim. Ben atladım işte genç kızı yukarı çıkardım." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları