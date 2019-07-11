Günün kahramanı! Haliç'te İntihar eden kızı kurtardı 11.07.2019 19:43

Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 21 yaşındaki Şirin B'yi arkasından atlayan genç kurtardı. Yusuf Muhsin K., "Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastım içeri girecektim. Biri geldi 'denize birisi atladı.' dedi. Bir abi suya atlıyordu. 'Abi sen atlama ben yüzme biliyorum ben atlayayım' dedim. Ben atladım işte genç kızı yukarı çıkardım." dedi.