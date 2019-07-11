Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı

Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Bölgeden yükselen dumanlar Göcek'te gökyüzünü kapladı. Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar ise sabah saatlerinde kameraya böyle yansıdı.
Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı11.07.2019 09:52
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