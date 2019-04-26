Giyim mağazasında taciz iddiası! Pantolon denediği sırada elle taciz... 26.04.2019 14:44

Denizli'de giyim mağazasına giren E.P. isimli kadın, pantolon denediği sırada, mağaza çalışanı Erol Y.'nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Erol Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.