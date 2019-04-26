Denizli'de giyim mağazasına giren E.P. isimli kadın, pantolon denediği sırada, mağaza çalışanı Erol Y.'nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Erol Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Giyim mağazasında taciz iddiası! Pantolon denediği sırada elle taciz...26.04.2019 14:44
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