Gezi Parkı vandalları Paris'te sahnede! 08 Aralık 2018, Cumartesi

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler'in eylemleri kısa sürede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetim şekline karşı ve hükümetin diğer reform paketlerini de kapsayan daha genel bir tepkiye dönüştü. Gezi Parkı benzeri senaryolar sergilenen olaylarda bir terörist hem işini yapmakta olan gazeteciye saldırdı, hem de Başkan Erdoğan hakkında hadsiz sözler sarf etti! İşte o görüntüler...