Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler'in eylemleri kısa sürede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetim şekline karşı ve hükümetin diğer reform paketlerini de kapsayan daha genel bir tepkiye dönüştü. Gezi Parkı benzeri senaryolar sergilenen olaylarda bir terörist hem işini yapmakta olan gazeteciye saldırdı, hem de Başkan Erdoğan hakkında hadsiz sözler sarf etti! İşte o görüntüler...
Gezi Parkı vandalları Paris'te sahnede!08 Aralık 2018, Cumartesi
- Gezi Parkı vandalları Paris'te sahnede!
- BBC ve CNN rezaleti! Fransa'daki katliama sessiz kaldılar!
- Başkan Erdoğan: "Başörtüsü tartışmasını yeniden açmanın kime ne faydası var"
- Başkan Erdoğan: "CHP zulmünden bu milleti kurtaralım"
- Başkan Erdoğan: "Ne dediler? Kumarhane açacaklar..."
- Sıla, olaydan 1 ay sonra ilk kez görüntülendi
- Paris eylemlerinin 'duran kadın'ı
- Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, papazlar tarafından kutsandı
- Gaziantep'te pitbull dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa saldırdı
- Başkan Erdoğan'ın telefon görüşmesi sosyal medyada yankı uyandırdı!
- Fransa ayakta! Paris'te gözaltılar başladı!
- CHP'de Şişli savaşı: Sarıgül mü, İnönü mü?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.