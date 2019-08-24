Haberler Web TV Genç kadına korkunç saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Genç kadına korkunç saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

24.08.2019 18:47

İstanbul'da bir markette çalışma arkadaşının saldırısına uğrayan kadın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Genç kadın, saldırganın serbest kaldıktan sonra tehditlerinin sürdüğünü belirtti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları