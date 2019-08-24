İstanbul'da bir markette çalışma arkadaşının saldırısına uğrayan kadın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Genç kadın, saldırganın serbest kaldıktan sonra tehditlerinin sürdüğünü belirtti.
Genç kadına korkunç saldırı! O anlar güvenlik kamerasında24.08.2019 18:47
- Genç kadına korkunç saldırı! O anlar güvenlik kamerasında
- Annesi, babası tarafından öldürülen Müşerref yürekleri dağladı: Para verin annemi yaşatsınlar
- Tekirdağ’da yazlıkçılara yangın şoku!
- Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş Müşterek Harekat Merkezi açıklaması: Tam kapasiteyle faaliyete başladı
- Bodrum'da kaçak yapıların yıkım işlemi başlatıldı!
- Hacire Akar oğlu Mehmet Akar'ı PKK'nın elinden söke söke aldı
- Son dakika! Feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı
- Başkan Erdoğan'dan Batı'ya çok sert Doğu Akdeniz mesajı: Tehdit mehdit dinlemeyiz
- HDP'liler'den oğlu için eylem yapan anneye çirkin saldırı!
- Emine Bulut cinayetinin ardından bir dehşet daha! Görüntüler kan dondurdu
- Türkiye Emine Bulut'a ağlarken bir korkunç haber daha! Ablası dehşet anlarını anlattı
- Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe 3 harekâtı başladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.