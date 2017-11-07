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Gazilere saldıran alçaklar tutuklandı

06 Kasım 2017, Pazartesi
Ankara'da gazi olan 2 kişiye saldırarak darp eden 6 magandadan 2'si tutuklandı. Güneydoğu'da görevleri sırasında gazi olan ve engelleri bulunan iki kişiyi benzin istasyonunda sıkıştırarak darp eden alçaklardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 maganda ise tutuklandı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sss sss

bu şerefsizleri alıp meydan da kırbaçlayacaksın vurdukları her darbeye 10 kırbaç vuracaksın

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evet1
hayır0
cevapla 06.11.2017 13:41
tımarcı tımarcı

bu şerefsizlere, gazilerimize yaptıkları için en ağır ceza verilmeli. şerefsizler bu gaziler ülkemiz için gazi olmuş kahramanlardır. Allah belanızı versin. köpekler.

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evet0
hayır0
cevapla 06.11.2017 12:36
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