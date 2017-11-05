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Gazeteci Turgay Güler'den 'gizli el' iddiası

05 Kasım 2017, Pazar
Gazeteci Turgay Güler, Ülke TV'de hazırlayıp sunduğu "En sıradışı" adlı programda müthiş bir iddiayı gündeme getirdi. Cam filmi yasağını hatırlatan, hastanelerde son zamanlarda zulüm boyutuna varan bazı uygulamalar olduğunu belirten Güler hatırlatan Güler, "Gizli bir el vatandaşı bunaltmak için hastanelerde insanlara zulmetmeye başladı" dedi...
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