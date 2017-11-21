Gazeteci Ali Tarakçı'ya silahlı saldırı20 Kasım 2017, Pazartesi
Gazeteci yazar Ali Tarakçı sabah saatlerinde çocuklarını okula bırakmak için aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Tarakçı'nın 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde saldırıya uğradığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, Tarakçı trafikte seyir halindeyken arkadan gelen bir araç Tarakçı'nın aracına çarpıyor. Daha sonra Tarakçı ve diğer şahıslara araçlarından inerek konuşmaya başlıyor. Ardından şahıslar Tarakçı'nın ayaklarına kurşun yağdırıyor.
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