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Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'den ne istedi?

16.05.2019 02:21

Fatih Terim Türkiye Kupası'nı kazandıkları 3-1'lik Akhisar maçı sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyuncuların kendisinden bir isteği olduğunu belirten Terim: "Bir şeyi paylaşmak isterim oyuncularla ilgili. Bugün Florya'da yatmak istediler, sabah idmanı sonrası bizi bırakın dediler. Selçuk ve Muslera geldi. Hep beraber orada kalacağız, Demek ki konsantreler şu an, güzel bir şey bu. Biliyordum zaten ben onu." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sakura sakura

bence pazar günü için aynı senaryoyu istemiş olabilir

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cevapla 16.05.2019 08:32
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