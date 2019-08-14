Galatasaray Steven Nzonzi'yi KAP'a bildirdi (Video)

Son dakika haberi... Galatasaray, Roma'nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyu 1+1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı ekibin Nzonzi için Roma'ya kiralama bedeli ödemeyeceği belirtildi.
Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.