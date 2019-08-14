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Galatasaray Steven Nzonzi'yi KAP'a bildirdi (Video)

14.08.2019 19:18

Son dakika haberi... Galatasaray, Roma'nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.


İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyu 1+1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı ekibin Nzonzi için Roma'ya kiralama bedeli ödemeyeceği belirtildi.


Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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