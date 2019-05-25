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Galatasaray kafilesi üstü açık otobüsle stada geldi

25.05.2019 21:43

Geçtiğimiz hafta Süper Lig’deki 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri’inden üstü açık otobüs ile Türk Telekom Stadyumu’na geldi. Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 şampiyonu Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri’nden akşam saatlerinde üstü açık otobüs ile hareket etti. Yol boyunca tezahüratlarla sarı-kırmızılı taraftarların eşliğinde stada gelen kafile, saat 19.05’de Türk Telekom Stadyumu’na giriş yaptı. Üstü açık otobüste taraftarları selamlayan Galatasaraylı futbolculara, sarı-kırmızılı taraftarlar meşalelerle eşlik etti. Futbolcuların, stada girişi esnasında otobüste tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.


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