Geçtiğimiz hafta Süper Lig’deki 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri’inden üstü açık otobüs ile Türk Telekom Stadyumu’na geldi. Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 şampiyonu Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri’nden akşam saatlerinde üstü açık otobüs ile hareket etti. Yol boyunca tezahüratlarla sarı-kırmızılı taraftarların eşliğinde stada gelen kafile, saat 19.05’de Türk Telekom Stadyumu’na giriş yaptı. Üstü açık otobüste taraftarları selamlayan Galatasaraylı futbolculara, sarı-kırmızılı taraftarlar meşalelerle eşlik etti. Futbolcuların, stada girişi esnasında otobüste tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray kafilesi üstü açık otobüsle stada geldi25.05.2019 21:43
- Başkan Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur
- Başkan Erdoğan duyurdu: 2021'e yetiştirmiş olacağız
- Galatasaray kafilesi üstü açık otobüsle stada geldi
- Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü
- Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı
- Türk Telekom’dan Galatasaray’a özel video
- Zeytinburnu'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu
- Almanya'da İslamfobi yeniden hortladı! Camiye çirkin saldırı
- Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda
- Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü
- Antalya'da Rus turistin feci ölümü! Otomobilin altında kalarak can verdi
- Barbaros Hayrettin Paşa'ya Çimariva selamı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.