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FSM'ye 12.'nci gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı! İşte son durum (Video)

08.07.2019 11:57

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfaltlama işlemi başladı. Köprünün kapatılan 4 şeridinde asfaltlama, kumlama ve izolasyon malzemeleriyle boyama işleri aynı anda sürdürülüyor. İlk katın ardından ikinci kat asfaltlama işlemine geçilecek. Çalışmalar daha sonra Edirne istikametinde 4 şeritte tekrarlanacak.


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