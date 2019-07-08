Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfaltlama işlemi başladı. Köprünün kapatılan 4 şeridinde asfaltlama, kumlama ve izolasyon malzemeleriyle boyama işleri aynı anda sürdürülüyor. İlk katın ardından ikinci kat asfaltlama işlemine geçilecek. Çalışmalar daha sonra Edirne istikametinde 4 şeritte tekrarlanacak.
FSM'ye 12.'nci gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı! İşte son durum (Video)08.07.2019 11:57
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