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FSM'de dehşet anları kamerada: Takla atan otomobilden sağ kurtuldu

10 Ocak 2019, Perşembe

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.


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