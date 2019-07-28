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FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

28.07.2019 07:42

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından köprünün trafiğe açılacağı öğrenildi. İşte havadan görüntülerle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum...


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