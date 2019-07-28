FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından köprünün trafiğe açılacağı öğrenildi. İşte havadan görüntülerle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum...
FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi28.07.2019 07:42
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