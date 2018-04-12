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Fransız askerleri Münbiç'te devriyeye çıktı

11 Nisan 2018, Çarşamba

Kuzey Suriye'de 5 noktaya konuşlanan Fransız Ordusu'na ait iki zırhlı araç Münbiç kırsalında görüntülendi. Fransız birliğinin, ABD'nin Sacur Çayı çevresinde yaptığı devriye görevini devralacağı iddia edildi

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