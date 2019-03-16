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Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)

16.03.2019 17:21

Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarına çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. Sarı yelekliler ile ilgili son dakika haberleri bu sayfada.


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