Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarına çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. Sarı yelekliler ile ilgili son dakika haberleri bu sayfada.
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)16.03.2019 17:21
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