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FOX TV milleti kandırmaya devam ediyor!

12 Kasım 2018, Pazartesi

FOX TV İstanbul'da bir evlilik festivaline gitti. 2019 yılında evlilik maliyetlerinin artacağını; dövizdeki artışın buna sebep olduğunu söyleyerek bir algı operasyonu oluşturmaya çalıştı. A Haber FOX TV'nin yalanını incelediği rakamlarla ortaya çıkarttı.


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