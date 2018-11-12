FOX TV İstanbul'da bir evlilik festivaline gitti. 2019 yılında evlilik maliyetlerinin artacağını; dövizdeki artışın buna sebep olduğunu söyleyerek bir algı operasyonu oluşturmaya çalıştı. A Haber FOX TV'nin yalanını incelediği rakamlarla ortaya çıkarttı.
FOX TV milleti kandırmaya devam ediyor!12 Kasım 2018, Pazartesi
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