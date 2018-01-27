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Fırtına Obüs'ler PYD'yi vuruyor

26 Ocak 2018, Cuma
Fırat Kalkanı'nda başarıyla görev yapan ve terör örgütünün korkulu rüyası haline gelen Fırtına Obüs Silah Sistemleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda da başarısını aynı şekilde sürdürüyor.
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