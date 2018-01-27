Fırtına Obüs'ler PYD'yi vuruyor

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Fırat Kalkanı'nda başarıyla görev yapan ve terör örgütünün korkulu rüyası haline gelen Fırtına Obüs Silah Sistemleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda da başarısını aynı şekilde sürdürüyor.
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