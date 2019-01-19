Firari FETÖ'cü Abdullah Ünal'a ABD'de büyük şok! 19 Ocak 2019, Cumartesi

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü vatan haini Abdullah Ünal, AA muhabirine yakalanınca bakın nasıl saçmaladı! FETÖ lideri Fethullah Gülen'in doktoru Kudret Ünal'ın oğlu olan Abdullah Ünal, AA muhabirinin sorduğu tüm sorulara "Basına hiçbir açıklama yapamıyorum." cevabını vererek kaçmaya çalıştı. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in doktoru Kudret Ünal 15 Temmuz'dan iki ay önce TSK imamlarına maille "darbe hazırlığı" talimatı verdiği öne sürülmüştü.