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Filistinli küçük kızdan 'Erdoğan' şiiri

06 Aralık 2017, Çarşamba
Filistinli küçük bir kız çocuğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiir sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Mazlumların sesi ve ümidi olan Türkiye'nin neden son kale olduğu şiiri dinleyenlerce bir kez daha anlaşılıyor...
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nadir nadir

ayni dileklerle FİLİSTİN'li kardeşimiz

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cevapla 07.12.2017 08:56
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