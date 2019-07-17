"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı’nda neden gözaltına alınmadı? 17.07.2019 23:47

"Darbeci askerler, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'na inen ve "FETÖ'nün siyasi nerede?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmamıştır, istese rehin alabildi, koz olarak kullanabilirdi. Darbeciler yolu açmıştır ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip darbe girişimini televizyondan izlemiştir. 12 Eylül darbe girişiminde tüm siyasi parti liderlerinin gözaltına alındığını gördük. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehid edilmek istenmiştir"

A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Cansın Helvacı'nın sunduğu "Memleket Meselesi" programında; FETÖ'nün CHP ile ilişkisi konuşuldu. Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, "FETÖ'nün siyasi nerede?" diye sorduğunu hatırlatarak, "FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'na inen Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmamıştır, istese rehin alabildi, koz olarak kullanabilirdi. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehid edilmek istenmiştir" dedi.

"DARBECİLER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YOLU AÇMIŞTIR VE BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNE GİDİP DARBE GİRİŞİMİNİ TELEVİZYONDAN İZLEMİŞTİR"



Kenan Kıran, şunları söyledi: "15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gün Atatürk Havalimanı'ında Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Empati yapalım. Kemal Kılıçdaroğlu yerine Recep Tayyip Erdoğan havalimanına inseydi, nasıl darbeci askerler davranırdı? 12 Eylül darbe girişiminde tüm siyasi parti liderlerinin gözaltına alındığını gördük. Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, "FETÖ'nün siyasi nerede?" diye sordu. FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'na inen Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmamıştır, istese rehin alabildi, koz olarak kullanabilirdi. Darbeciler yolu açmıştır ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip darbe girişimini televizyondan izlemiştir.

"FETÖ, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE BİZZAT RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KENDİSİ, AİLESİ VE BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM HEDEF ALMIŞTIR"

"Ama Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde öldürülmek ve şehid edilmek istenmiştir. 12 Temmuz 2016 tarihinde (Darbe girişiminden üç gün önce) Diyarbakır Hava Üssü'nden iki F-16 kalmış, Erdoğan'ın kaldığı otelin fotoğraflaması yapılmıştır. 13 Temmuz 2016 tarihinde (Darbe girişiminden iki gün önce) Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Şube'den iki F-16 uçağı kalkmış ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli fotoğraflamıştır."

"15 Temmuz darbe girişiminde namuslu, vatanını seven ve helal süt emmiş askerler ve generaller, darbecilerin Recep Tayyip Erdoğan'na yönelik saldırıyı engellemişlerdir. Eskişehir Hava Merkezi'nde albay İsmail Üner, Erdoğan'ın uçağının askeri radar izlerini sildirmiş, Cumhurbaşkanımızın uçağı VIP uçağı olmasına rağmen uçağa sivil kod verilerek darbecilerin Cumhurbaşkanımızın uçağına gitmesini önlemiştir. O gün Eskişehir Hava Merkezi'de görevli general İsmail Özkaya, üç tane mühimmat dolu F-16'nın uçuşuna engel olmuştur. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi, ailesi ve Başbakan Binali Yıldırım, hedef alınmıştır ama 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci askerlerin arasından yoluna devam etmiş ve darbe girişimini açıkça izlemiştir."



FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI, FETÖ'YLE İRTİBATI OLAN SİYASİ PARTİ LİDERİ VE YÖNETİCİLERİ"

"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Az önce ifade ettik. Kemal Kılıçdaroğlu, savcıları göreve çağırıyor. FETÖ'yle ilişkileri herhangi bir siyasi parti lideri ve yöneticileri yapsa, "FETÖ'nün siyasi ayağı" kimin olduğu açıkça görülecektir."

CHP VE FETÖ'NÜN 6 BAĞLANTISI

Kenan Kıran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'nün AK Parti Hükümeti'ne karşı gerçekleştirdiği kumpas operasyonlarından önce FETÖ'nün önemli isimleriyle yaptığı 6 görüşmeleri de açıkladı.

KASET SKANDALI

7 Mayıs 2010: FETÖ düğmeye bastı ve habervaktim.com'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayımladı.

10 Mayıs: Baykal, FETÖ'nün ikinci bir kaset olduğunu açıklamasının ardından istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi

12 Mayıs: FETÖ tarafından Selam-Tevhid kumpası ve 17 Aralık soruşturmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık, bakanlar, MİT Müsteşarı'nın bulunduğu 41 kurum ve kişi yasadışı dinlenmeye ve teknik takibe başlandı.

16 Mayıs 2010: Hürriyet Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi, Kılıçdaroğlu ise, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi.

(15 gün sonra) 22 Mayıs 2010: Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu.

ABD İMAMIYLA GÖRÜŞME

26 Ocak 2012: FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

(12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.





DARBE ÖNCESİ ZİYARET

2 Aralık 2013: CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi. Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.

(14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.

YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ

9 Şubat 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi.

20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

(5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.



SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER

19 Mart 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi.

27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.





MİT TIR'LARI MANŞETİ

(9 gün sonra) 30 Mart 2014: Yerel seçimler yapıldı.

17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı.

27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı.

(12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.