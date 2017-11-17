Yol Durumu

FETÖ'nün korkak tetikçileri

16 Kasım 2017, Perşembe
Lafa gelince esip gürleyen FETÖ'cüler, arkalarına bile bakmadan hizmetkârı oldukları ülkelere kaçtılar. İ
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