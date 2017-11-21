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FETO'nun itiraf gibi ABD konuşması ortaya çıktı

20 Kasım 2017, Pazartesi
FETÖ elebaşı Gülen'in ne zaman kaydedildiği belli olayan bir tarihteki konuşmasında adeta örgütün gerçek yüzünü ortaya serdiği, ABD ile ilişkisi konusunda itiraf gibi açıklamalar yaptığı ortaya çıktı.
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