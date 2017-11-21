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FETÖ elebaşı Gülen'in ne zaman kaydedildiği belli olayan bir tarihteki konuşmasında adeta örgütün gerçek yüzünü ortaya serdiği, ABD ile ilişkisi konusunda itiraf gibi açıklamalar yaptığı ortaya çıktı.
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