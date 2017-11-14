Feto'nun çocuğu Kanter böyle rezil oldu 14 Kasım 2017, Salı

Öz babasını reddedip Gülen'in soyadını almak isteyen ve teröristbaşı Feto'yu babası gibi gördüğünü söyleyen Enes Kanter NBA karşılaşmasında yaptığıyla alay konusu oldu. James ile söz dalaşına giren azılı FETÖ'cü Kanter, spikerin tepkisine neden oldu. Spiker " Her şeyi Kanter başlattı, şimdi ise çene yapıyor " diyerek isyan etti.