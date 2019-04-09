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FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi

09.04.2019 11:17

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ÖSYM ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Bursa'da yakalanarak Ankara'ya getirildi.


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