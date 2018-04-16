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FETÖ'den aranan karı koca yakalandı

16 Nisan 2018, Pazartesi

Aksaray'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan öğretmen çift, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çift, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere gülerek poz verdi.

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