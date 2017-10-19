FETÖ’cü hain Kerim Balcı Londra'da ortaya çıktı 18 Ekim 2017, Çarşamba

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi canlı yayına çıkarak "Erdoğan teslim olsun" çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşıyor olmasına çok üzülen FETÖ'nün ve İsrail'in tetikçisi Kerim Balcı Londra'da ortaya çıktı. FETÖ yöneticilerinin Pakistan'da tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hainlerin başında örgütün tetikçisi Kerim Balcı vardı. FETÖ'cü alçak Kerim Balcı megafonla protestocuları yönlendirirken FETÖ'cü hainlerin deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlediği dikkatlerden kaçmadı.