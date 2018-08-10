FETÖ yuvası Fox TV

Fatih Portakal’ın 17 Aralık Kumpası haberini nasıl sunduğunu nasıl ıslık çaldığı ise hiç unutulmadı. Haberin muhabiri tutuklu FETÖ’cü Ercan Gün idi. Fox TV, 17/25 Aralık’tan bugüne tam bir FETÖ yuvası oldu
FETÖ yuvası Fox TV10 Ağustos 2018, Cuma
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