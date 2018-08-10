FETÖ yuvası Fox TV 10 Ağustos 2018, Cuma

Fatih Portakal’ın 17 Aralık Kumpası haberini nasıl sunduğunu nasıl ıslık çaldığı ise hiç unutulmadı. Haberin muhabiri tutuklu FETÖ’cü Ercan Gün idi. Fox TV, 17/25 Aralık’tan bugüne tam bir FETÖ yuvası oldu