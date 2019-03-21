FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'dan 31 Mart öncesi skandal sözler! 21.03.2019 11:46

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her konuşmasında beka vurgusu yaptığı 31 Mart seçimleri için kirli odaklar devreye girmeye başladı. 31 Mart seçimleri için seçime sayılı günler kala FETÖ'nün firari isimleri sosyal medyada algı operasyonuna girişti. FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı sosyal medyada paylaştığı videoda CHP, İYİ Parti ve perde arkasında HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakına destek verip 5 ayrı suçtan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı savundu. İşte terörist Dumanlı'nın seçimlere yönelik algı operasyonunun fitilini ateşlemeye çalıştığı o skandal sözleri...