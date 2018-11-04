FETÖ elebaşı Gülen ile 'paralel' beddua eden Cihangir İslam'a Fatih Portakal 'koruması' 04 Kasım 2018, Pazar

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin kontenjanından Meclis'e giren Saadet Parti milletvekili Cihangir İslam FETÖ elebaşı terörist Gülen'in 2013'teki beddualarını Meclis kürsüsünde tekrarladı. Yetmedi bir de sosyla medya üzerinden skandal mesajlar paylaştı ve o mesajlar üzerine de hakkında soruşturma başlatıldı. Bir anda siyasetin gündemine oturan İslam'ın paylaşımlarını FOX TV skandal bir biçimde yayınlamadı. Sansürün sebebini de "başımıza ne gelir bilmiyoruz" şeklindeki şaşılacak ifadelerle açıklamaya çalıştı. İşte FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın, FETÖ elebaşı ile 'paralel' beddualar yağdıran SP vekili Cihangir İslam ile ilgili canlı yayında sarf ettiği skandal sözler!