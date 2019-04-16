Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü! Paraşütçülerin son görüntüsü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile ikili atlayış yapan ve kayalıklara çarpmaları sonucu hayatını kaybeden paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu kişinin kimlikleri belli oldu. Olayda hayatını kaybeden paraşüt pilotunun 38 yaşındaki Mustafa Kemal Öztürk, yolcu konumundaki kişinin ise Pakistan uyruklu 27 yaşındaki Zarak Zaheer olduğu belirlendi. İşte paraşütçülerin son görüntüsü...
Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü! Paraşütçülerin son görüntüsü16.04.2019 10:30
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