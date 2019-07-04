Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü böyle görenler şaşkına döndü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfalt yenileme çalışmalarında bir hafta doldu. 24 saat aralıksız çalışılan köprüde mevcut asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor. Bu çalışmaların ardından köprünün üstü özel bir asfaltla kaplanacak.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü böyle görenler şaşkına döndü04.07.2019 17:52
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