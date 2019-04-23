FOX TV spikeri Fatih Portakal, son zamanlarda agresif tavırlarıyla dikkat çekiyor. Haber bületinini sunarken siyasi içerikli mesajlar vermekten çekinmeyen Portakal, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı haberini aktarırken kontrolünü kaybetti. Portakal, parmak sallayarak bakanları resmen hedef gösterdi. İşte o anlar...
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na saldırı haberini verirken bakanları hedef gösterdi!23.04.2019 18:01
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