Fahrettin Altun duyurdu! Yayın hayatını başladı 22.02.2019 21:54

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Altun, "Başta ülkemizin kültür değerleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kültür unsurlarını ekrana taşıyacak olan #TRT2, bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığım #TRT2 hayırlı olsun." ifadesini kullandı.