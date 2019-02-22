Fahrettin Altun duyurdu! Yayın hayatını başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Altun, "Başta ülkemizin kültür değerleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kültür unsurlarını ekrana taşıyacak olan #TRT2, bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığım #TRT2 hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Fahrettin Altun duyurdu! Yayın hayatını başladı22.02.2019 21:54
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