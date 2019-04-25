Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, camiyi gezmeye gelen turistlere ezanın beş farklı makamını seslendirdi, turistler hayran kaldı.
Ezanı beş farklı makamda okuyan müezzin turistleri hayran bıraktı25.04.2019 10:56
- Ezanı beş farklı makamda okuyan müezzin turistleri hayran bıraktı
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