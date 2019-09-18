Evde enerji tasarrufu nasıl yapılır? İşte elektrikten tasarruf yapmanın yöntemleri... 18.09.2019 09:46

Türkiye'de her yıl milyarlarca dolar enerji israfı yapılıyor. Günlük hayatta ufak görülen ihmaller büyük kayıplara yol açıyor. 2018 yılında ülkemizde tüketilen elektrik miktarı 300 milyar kilovatsaat olarak göze çarpıyor. Evlerde yapılacak ufak dokunuşlarla bu miktarı yaklaşık 50 milyar kilovatsaat azaltmak mümkün. Peki ama nasıl? Detaylar haberimizde...