Eurovision'da İsrail'i çılgına çeviren Erdoğan posteri 20.05.2019 20:14

İsrail’in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışması, işgalci İsrail’in suç ihlallerinin protesto edildiği gösterilere sahne oldu. Yarışmanın yapıldığı binaya bir grup aktivist tarafından dev Erdoğan posteri asıldı. İşte o anlar…





