Eurovision'da İsrail'i çılgına çeviren Erdoğan posteri

İsrail’in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışması, işgalci İsrail’in suç ihlallerinin protesto edildiği gösterilere sahne oldu. Yarışmanın yapıldığı binaya bir grup aktivist tarafından dev Erdoğan posteri asıldı. İşte o anlar…
İsrail’in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışması, işgalci İsrail’in suç ihlallerinin protesto edildiği gösterilere sahne oldu. Yarışmanın yapıldığı binaya bir grup aktivist tarafından dev Erdoğan posteri asıldı. İşte o anlar…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.