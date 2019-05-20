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Eurovision'da İsrail'i çılgına çeviren Erdoğan posteri

20.05.2019 20:14

İsrail’in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışması, işgalci İsrail’in suç ihlallerinin protesto edildiği gösterilere sahne oldu. Yarışmanın yapıldığı binaya bir grup aktivist tarafından dev Erdoğan posteri asıldı. İşte o anlar…




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