Et fiyatlarını düşürecek adım! Resmi Gazete'de yayımlandı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre et fiyatlarındaki dengeleme için alım-satım arasında oluşacak fark için kaynak sağlanacak.
Et fiyatlarını düşürecek adım! Resmi Gazete'de yayımlandı25.04.2019 09:41
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