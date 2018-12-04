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Esra Erol'da Fadime Hanım'ın 6 gündür kayıp olan kızı Büşranur Turan bulundu!

04 Aralık 2018, Salı

Esra Erol'da programında duygu dolu anlar yaşandı. Atv'nin hafta içi her gün yayınlanan sevilen program Esra Erol'da canlı yayınında, Fadime Hanım 1 hafta önce kaybolan kızına kavuştu. Peki, Büşranur Turan neredeydi? Başına ne geldi? İşte gözü yaşlı anne Fadime Hanım'ın kızı Büşranur'a kavuşma anı...


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