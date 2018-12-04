Esra Erol'da programında duygu dolu anlar yaşandı. Atv'nin hafta içi her gün yayınlanan sevilen program Esra Erol'da canlı yayınında, Fadime Hanım 1 hafta önce kaybolan kızına kavuştu. Peki, Büşranur Turan neredeydi? Başına ne geldi? İşte gözü yaşlı anne Fadime Hanım'ın kızı Büşranur'a kavuşma anı...
Esra Erol'da Fadime Hanım'ın 6 gündür kayıp olan kızı Büşranur Turan bulundu!04 Aralık 2018, Salı
- Esra Erol'da Fadime Hanım'ın 6 gündür kayıp olan kızı Büşranur Turan bulundu!
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