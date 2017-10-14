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Esra Erol canlı yayında ifşa etti!

13 Ekim 2017, Cuma
Yeni sezonda yeni bir formatla izleyicinin karşısına geçen başarılı sunucu Esra Erol, hafta içi her gün birçok kişinin barışmasına öncülük ediyor. Geçtiğimiz senelerde adından sıkça söz ettiren fenomen gelin adayı Songül, eşinin sıkça yalan söylediği iddialarıyla Esra Erol’da programına konuk oldu.
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