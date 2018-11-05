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Esra Erol, A Haber Taksi'ye konuk oldu

05 Kasım 2018, Pazartesi

A Haber Taksi'ye konuk olan ekranların sevilen ismi Esra Erol, özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunurken 'evlilik programından' yeni programının formatına uzanan geçiş sürecini de anlattı.


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