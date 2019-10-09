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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm Ünal Kaplan'a veda sahnesiyle yürek sızlattı!

09.10.2019 10:16

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO'da Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü başka ailesi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. EDHO 142. bölümde Ünal Kaplan'a veda sahnesi yürekleri sızlattı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm ve EDHO 142. bölümde herkesi ağlatan sahne!


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