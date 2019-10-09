Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm Ünal Kaplan'a veda sahnesiyle yürek sızlattı! EDHO'da Alparslan ölüyor mu?

ALPARSLAN ÖLECEK Mİ?

Yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Nefes kesen sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Eşkıya merak uyandıran bir final sahnesi ile sona erdi. Dizinin atv ekranlarında sona ermesiyle birlikte izleyenler "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan, final sahnesinde Alparslan'ın keskin nişancının hedefinde olması da "Alparslan ölecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölümü haberimizden tek parça olarak izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - TIKLA