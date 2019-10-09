Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm Ünal Kaplan'a veda sahnesiyle yürek sızlattı! EDHO'da Alparslan ölüyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO'da Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü başka ailesi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. EDHO 142. bölümde Ünal Kaplan'a veda sahnesi yürekleri sızlattı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm ve EDHO 142. bölümde herkesi ağlatan sahne!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölümü ile Atv ekranlarında izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Uzun süredir akciğer kanseri ile savaşan usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. EDHO ailesi 142. son bölümde Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu'na veda etmeyi unutmadı.
HOŞÇA KAL ÜNAL KAPLAN...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölümde Altan'ın Hızır Çakırbeyli'ye Ünal Kaplan'ın öldüğünü söylemesi üzerine yaşanan sahne yürekleri sızlattı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. BÖLÜMDE ÜNAL KAPLAN'A VEDA - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
ALPARSLAN ÖLECEK Mİ?
Yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Nefes kesen sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Eşkıya merak uyandıran bir final sahnesi ile sona erdi. Dizinin atv ekranlarında sona ermesiyle birlikte izleyenler "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan, final sahnesinde Alparslan'ın keskin nişancının hedefinde olması da "Alparslan ölecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölümü haberimizden tek parça olarak izleyebilirsiniz.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - TIKLA