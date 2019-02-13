EDHO son bölümde en çok konuşulan ikinci sahne; bacısının gözünün önünde Behzat'ı öldürmeyen İlyas'ı ziyaret eden Ömür Façalı'nın, İlyas Çakırbeyli'ye kafa tutması oldu. Daha önce de İlyas'ı araştıran Ömür Façalı, İlyas'a onu tanımak istediğini söyledi. Bu istek karşısında İlyas Ömür'e, "Az sonra abin Behzat'ı öldüreceğim, beni neden tanıyacakmışsın?" sorusunu yöneltince gözü kara Façalı, "Bu savaş behzatla ikiniz arasında, beni alakadar etmez belki! Hem belki o seni öldürür!" cevabını verdi. Ömür Façlı ile İlyas Çakırbeyli arasında geçen bu konuşma Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölüme damgasını vuran 2. sahne oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölümden çok konuşulan ikinci sahne!13.02.2019 16:57
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