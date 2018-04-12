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Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!

10 Nisan 2018, Salı

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak BurdurDevlet Hastanesine kaldırıldı. Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.

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