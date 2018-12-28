Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla terör örgütü YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Münbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı. Gelen son dakika bilgilerine göre rejim güçlerinin bölgeye girmeye başladığı gözlendi. Peki Esad rejimi bu hamlesiyle neyi amaçlıyor? Esad rejiminin Münbiç'e yerleşmesi sonrası Türkiye ne yapacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yorumladı...
Esad güçleri Münbiç'te neyi amaçlıyor?28 Aralık 2018, Cuma
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