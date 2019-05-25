Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü

Erzurum'da taksi şoförleri arasında müşteri alma sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından başka araçla kaçan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü25.05.2019 21:39
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