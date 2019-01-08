Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars, Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Bayburt kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. AKUT ekipleri, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Pir Ali Baba Türbesi yolunda mahsur kalan 2 kişiyi yarım saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Erzurum'da şiddetli kar ve tipi! Onlarca araç mahsur kaldı08 Ocak 2019, Salı
- Erzurum'da şiddetli kar ve tipi! Onlarca araç mahsur kaldı
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