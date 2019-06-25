Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça

Erzincan’da gelini tarafından bıçaklanarak öldürülen kayınvalide cinayetinin altından dram çıktı. Olay sonrası eşini kaybetmenin şokunu yaşayan Yılmaz Yüksel (75), oğlunun da diğer oğlu tarafından 3 ay önce tüfekle vurularak öldürüldüğü, kızının ise 20 gün önce bıçaklanarak yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı
Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça25.06.2019 22:31
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