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Ertuğrul Özkök yalancıların avukatlığına soyundu

20 Ekim 2017, Cuma
Fox TV'de yalan söyleyerek algı operasyonu yapan ve Bakan Kaya'nın eşinde ByLock bulunduğunu iddia eden İsmail Küçükkaya ile dün gözaltına alınan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın avukatlığına Doğan Medya'dan Ertuğrul Özkök soyundu!
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